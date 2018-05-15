醫訊》成醫團隊教導動靜脈瘻管手術 造福肯亞洗腎者

2018-05-15 16:15

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院協助非洲肯亞的醫療衛生計畫已邁入第11年，今年應肯亞規模最大的國立醫院請求，因為肯亞全國少於15位外科醫師可以做舊式的動靜脈瘻管手術，成醫近日派遣醫療團隊前往肯亞為當地洗腎患者進行動靜脈瘻管手術，也把此醫療技術示範傳承給肯亞醫師，未來兩國醫師會更強化交流。

成大醫院國際醫療中心主任許以霖表示，肯亞針對洗腎病患已開始提供保險給付，但全國卻少於15名位外科醫師可以執行動靜脈瘻管手術，且普遍都使用舊式的雙腔導管手術，除了容易造成感染，也間接影響病患生活品質。此次醫療工作坊是台灣與肯亞醫療團隊合作執行手術的首例，成醫也將傳承動靜脈瘻管手術技術給肯亞，有助於提高肯亞洗腎患者醫療品質。

成大醫院從105年起每年提供肯亞醫護人員到成醫學習洗腎照護知識與相關技術，並以種子教官方式持續推廣。今年成醫應肯亞Kenyatta National Hospital （肯亞塔國立醫院）要求，於今年5月14至16日在肯亞辦理為期3天工作坊，主要目的是培訓當地醫師能夠執行動靜脈瘻管手術，由成醫外科部心臟血管外科醫師林鼎圍先進行半天學理課程及手術模擬訓練後，再實際進入開刀房進行示範手術。

首位病患為42歲女性，因為反覆感染問題，生活品質大受影響，導致無法工作，也無法照顧7歲大的雙胞胎小孩。經林鼎圍評估後，其狀況不適合進行自體血管手術，於是改以植入人工血管方式，手術順利完成，預估可降低感染率，對病患未來生活品質也大有助益。第2位是36歲男性，他表示因為醫療資源缺乏，等待動靜脈瘻管手術已經超過1年。

未來，成大醫院將提供肯亞醫師來台接受臨床訓練機會，並且研擬派駐外科醫師長期駐點在肯亞、成立訓練中心，協助該國培訓醫師，透過雙向交流，為肯亞洗腎病患提供更優質的醫療照護、提升生活品質。