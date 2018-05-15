多位民代到拱天宮 跪求白沙屯媽祖遶境斗南

雲林縣議員蔡東富、斗南鎮代會主席沈暉勛及多位鎮代、里長到苗栗拱天宮，祈求白沙屯媽祖到斗南作客。（記者黃淑莉攝）

2018-05-15 16:07

［記者黃淑莉／雲林報導］苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香16日晚上11點40分出發，預計36小時抵達北港，雲林縣議員蔡東富、斗南鎮民代表會主席沈暉勛等多位地方民代昨天前往苗栗拱天宮，跪求媽祖南下或北返時能遶境斗南。

白沙屯媽祖徒步北港進香活動已有200多年歷史，每年吸引數萬信徒隨行，整個路程跨越苗栗、台中、彰化及雲林，為期8天，但只有起駕、進火、回宮時間事先擲筊確定外，沿途的遶境路線沒有人知道，依媽祖鑾轎指示前進。

蔡東富等人指出，2015年白沙屯媽祖回程時突然通過土庫大橋進入斗南，並在埤麻里天福宮短暫停留，是白沙屯200多年來首次進入斗南，斗南、大埤地區許多信徒得知趕到現場跪拜。

蔡東富表示，白沙屯媽祖沒有固定路線，斗南、大埤有許多白沙屯媽祖信徒，大家都很期待媽祖婆到斗南作客，大家專程到苗栗向媽祖稟告祈求。

拱天宮副主委洪金鍾接待蔡東富等人指出，去程36小時要到北港路程很趕，機會應該不大，回程才有機會，不過也要看媽祖指示，沒人可以保證。蔡東富說，大家也會到北港再向媽祖祈求。