國內麻疹疫情告一段落 日本疫情持續中

2018-05-15 15:58

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署宣布，國內麻疹疫情已告一段落，所有個案接觸者均已結束監測，至於台灣虎航開罰與否，估計下週會有結果。不過，日本麻疹疫情仍持續中，民眾若前往當地要注意防護措施。

疾管署統計，今年累計24名麻疹病例，包含3起群聚事件，個案接觸者總計8456人，其中，國內接觸者7563人，已全數觀察期滿解除追蹤，包含航空公司群聚4645人、南部醫院群聚215人、北部醫院群聚1171人，其他接觸者1532人。至於台灣虎航是否違反「傳染病防治法」？疾管署副署長羅一鈞說明，現已進入最後調查階段，估計下週會有結果。

不同於國內，疾管署疫情中心主任劉定萍指出，日本麻疹疫情仍持續中，上週沖繩新增7例，截至5月14日累計高達97例；上週愛知縣新增6例，也已累計24例。此外，東京都町田市有1名無海外及沖繩旅遊史個案，但曾於4月23日在町田市醫療機構就醫，該機構同日有1名沖繩麻疹個案。目前全國累計至少145例，8成與沖繩疫情相關。

羅一鈞提及，國內自費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）估計6月中旬到貨，暑假出遊民眾可評估接種需求。

疾管署提醒，未滿1歲及未接種疫苗的幼兒，應避免赴麻疹流行地區，一般民眾如計劃前往，可先至國內旅遊醫學門診諮詢評估；另於旅遊期間應以肥皂或酒精性乾洗手液勤洗手、出入公共場所戴口罩等；返國後應自主健康管理18天，若有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，宜戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊接觸史。