小龍新生入學爆「爭」 家長與教育局立場互異

2018-05-15 15:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市教育產業工會、永康國小家長會、永康國小教師會今日到市府陳情抗議，他們指出，今年龍年新生增加，永康國小有增班空間，教育局卻硬不增班，變相懲罰龍年小一新生，教育局則解釋是依學校通報資料作總量管制，以保障學區內學生就學權益，雙方一度意見不合爆口角。

抗議家長指出，永康國小曾再三函文南市教育局說明有多餘校舍，可以增班容納龍年超額的小一新生，教育局派員清查，結果卻是無提具任何理由即判定學校無空間增班，要求上限增生到35人，永康國小雖為總量管制學校，但細究永康國小103-107年減少過2班，而如今有超額新生，顯見是可調整空間來優先增班，相同情形還有善化區大成國小及小新國小，教育局不該武斷以總量管制為由，阻絕學生就近就學權益硬要將他們轉介至別的學校。

教育局強調，在權衡學生就學權益及校舍空間不足情形，已多次行文請永康國小於規定期限內協助轉介超出的學生至鄰近學校，而且總量管制也是依學校提報，但該校一直未積極處理，為顧及學區內學生安定就學權益，才請學校以增加班級人數作法因應，該作法一切符合規定，且行之多年，全國各縣市亦均依此規定辦理，將再跟學校釐清原因。

教育局表示，今年適逢生肖屬龍新生入學，國小新生數有微幅增加，但以近6年學生總數趨勢來看，整體仍呈現學生數減少趨勢，以單一年級教室可容納量約2萬人計，現有教室空間容納今年度新生數並無問題，而且南市107學年度有永康國小等13所國小列為總量管制學校，超出最多的是海佃國小，都已順利完成轉介，「壓力最大的學校都辦得到」。