母女兩代照顧失依兒40名 達人級寄養媽媽發願服務到75歲

2018-05-15 15:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕母女兩代共照顧過40名毫無血緣的弱勢兒少，現年已經67歲的解月香，在過去23年間已經照顧過37名失依兒，為了能夠更有專業知識，還完成了托育人員訓練課程，對於身心障礙兒少，解月香更會動手製作符合他們需求的玩具或教具。而其善心讓女兒伊均從高中就耳濡目染，自己成年有家庭後，也加入擔任寄養家庭的行列，解月香更發下豪語「要照顧到75歲」。

解月香育有2男2女，當孩子都長大後，她本來想去當保母，後來接觸到有擔任寄養家庭的前輩，知道很多弱勢兒少的事情，體會到如果擔任寄養家庭可以幫助到更多人，所以她一頭栽入，在這期間她也完成了托育人員的課程，希望能夠用更專業的照顧服務失依兒。

一轉眼，解月香擔任寄養家庭已經23個年頭，曾經照顧過的失依兒多達37名，其中有許多是身心障礙兒，她會依照他們的情況，製作簡單的玩具或教具，也會用語言互動或按摩等方式來提供他們更多刺激。解月香說，她曾遇過一個有情緒控制障礙的小朋友，大家都在教室上課，他卻會躺在地上，還常常說要自殺跳樓，解月香當時採取的就是傾聽、跟他說一樣風格的話，終於將他的行為調整過來，被稱為「達人級」寄養媽媽。

解月香擔任寄養家庭的行動也深深影響了女兒伊均，伊均回想，她高中時，媽媽就開始照顧寄養兒童，她在旁耳濡目染學到不少技巧，更得知許多令人心酸的故事。媽媽照顧寄養兒童，但她不覺得失寵，反而都把他們當成弟弟妹妹般照顧，而自己成家後，在媽媽鼓勵下也擔任起寄養家庭，目前已服務3年，照顧過3名失依兒。

家扶今也邀請已擔任寄養家庭22年，照顧過10多名寄養兒童的吳芸蓁與大家分享，她自小喪父，單親又低收入戶的緣故，直到國中都受家扶扶助，一直感念在心。

20多年前收到家扶的信，邀請曾受助的自立青年伸出援手幫助其他弱勢兒，意外發現丈夫也收到同封信，才知道丈夫也曾受助，兩人於是決定加入寄養服務。

根據家扶基金會資料，去年（2017）全台家扶中心共安置1302名寄養兒少，但有提供寄養服務的家庭戶數只有891戶，1戶寄養家庭約需負擔1.46名寄養兒（照顧比1:1.46）。

家扶基金會表示，要提供弱勢兒少良好照顧品質，照顧比需要維持在1.5以下，而目前受審核通過的新進寄養家庭僅有16%，今天由代言人藝人李李仁號召500家庭站出來響應。