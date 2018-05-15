古董經典車環台拉力國際邀請賽 3輛市價破億老車現身高雄

1962年出廠的「賓士W111」，是賓士加長型雙門跑車，尾部為鯊魚鰭式設計的經典款。（記者黃佳琳攝）

2018-05-15 15:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「台灣經典老車協會」與國立科學工藝博物館將於11月1日共同舉辦「老車紳士節」活動，除了展示超過100輛經典老爺車之外，更是號召了60輛經典古董車進行6天5夜的環台拉力賽慈善公益活動，其中3輛市價號稱破億的經典老車，今天也現身高雄替活動暖身。

這3輛經典老車，分別是1972年出廠的「賓士W114」，它是前總統蔣經國的禮賓老爺車，更是台灣唯一1輛8人座加長型禮賓車，還有1962年出廠的「賓士W111」，它是賓士加長型雙門跑車，尾部為鯊魚鰭式設計的經典款跑車，以及1951年出廠的「MG敞篷車」，為日本總督乘坐過座車，也曾經在電影「KANO」中出現過，是全台唯一正牌車。

國立科工館長陳訓祥說，科工館預計於11月1日首次展出台灣經典古董車，而且一次就有100輛經典車輪流展示，可以讓民眾大開眼界，也讓民眾了解車子的歷史與故事。

他舉例，蔣經國先生禮賓車上面貼有「忠勤60總統府」字樣，是60年代總統府進出車輛的通行證；英國MG敞篷車，則是專為外銷美國設計的左駕車款，在1960年左右經由美國駐台大使館以外交使節人員名義引進，該車是目前台灣年份最老，有車牌執照的老敞篷車。

「 提早半年預告，就是希望串起更多的愛心來幫助弱勢團體 」台灣經典老車協會理事長李世昌指出，展示的經典古董車由協會的車友會員贊助，11月5日起接力環台，從高雄出發後北上，預計在台南、南投、台中、台北、花蓮、台東等地停留，也邀請日本、香港、澳門、菲律賓等國家的國際代表們來響應慈善活動，經典古董車在駐足停留各站，將會邀請讓弱勢團體試乘，讓他們體驗「總統、總督乘座車的感覺。」

1951年出廠的「MG敞篷車」，為日本總督乘坐過座車，也曾經在電影「KANO」中出現過，是全台唯一正牌車。（記者黃佳琳攝）