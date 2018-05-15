剛果爆伊波拉疫情 我國旅遊疫情建議提升警示

2018-05-15 15:30

〔記者林惠琴／台北報導〕恐怖伊波拉疫情再現！位於非洲中部的剛果民主共和國，西北部近期出現伊波拉病毒感染疫情，已有19人死亡，我國衛福部疾管署宣布，即日起提升該國旅遊疫情建議等級至第2級警示（Alert）。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，該國疫情發生於西北部赤道省一處鄰近比科羅（Bikoro）的偏遠地區，在4月4日至5月13日累計39例個案中，包含2例確診、25例極可能、12例疑似病例，其中19人死亡，含3名醫護人員；另該國東北部伊圖里省3、4月間有120例不明原因死亡病例，尚待調查。

疾管署副署長羅一鈞指出，由於疫情發生地點鄰近剛果河，連結剛果共和國及中非共和國兩國首都，世界衛生組織（WHO）評估區域傳播風險為中等。

根據疾管署資料，伊波拉病毒可透過中間宿主，例如受感染的猴、猿、蝙蝠等野生動物傳染給人，或藉由人類直接接觸患者或其屍體的血液、分泌物、器官、精液造成感染，潛伏期2至21天，病人於潛伏期間不具傳染力，出現症狀後則有傳染力。

羅一鈞說明，2014至2016年伊波拉疫情造成2萬8646人感染，其中1萬1323人死亡，死亡率近5成，若為重症死亡率更達9成。此次剛果疫情則首度有實驗性疫苗可運用，保護效果可達9成5以上，但尚待大規模使用後確定效果。

疾管署強調，現階段伊波拉疫情發生地區雖較偏遠，對國人威脅性低，但仍呼籲民眾應遵守「二不一要」，包含不要前往疫情流行地區，如必須前往，要避免接觸或食用野生動物；不要至當地醫院探視或接觸病人，要注意個人衛生，落實勤洗手及咳嗽戴口罩等個人防護，返國後21天內若有疑似症狀，宜儘速就醫並告知旅遊接觸史。