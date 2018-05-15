499之亂累倒電信員工平安出院 屏縣勞工處稽查開罰

2018-05-15 15:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕電信業者499優惠方案造成全台門市員工過勞加班，神腦屏東枋寮門市員工張孟偉14日下午疑因連日操勞昏倒，撞到櫃子後倒地，送醫轉送高雄長庚醫院治療，所幸已經清醒無大礙，屏東縣勞工處昨稽查電信門市，發現有3處宏華國際股份有限公司員工上班16.5小時、枋寮中華電信有2名員工上班13小時，將各開罰2萬到100萬元罰款。

張孟偉稍早也透過臉書貼出照片，向各界報平安及感謝協助送醫的親友，他提到「我已經出院了（核磁共振全身檢查ok），在這裡我要發一篇感謝文，499之亂當天在局裡面昏倒撞到手機櫃，感謝當下有兩個護理師（雖然我不認識您但是也要謝謝你）幫我先做簡單處理確認意識，也謝謝我的同仁貞蓁幫我協助打電話叫救護車、通知我老婆。」等內容。

屏東勞工處轉述，張孟偉因為連日操勞，從原本每天固定處理電信件數70多件暴增到優惠時間250多件，「連坐下的時間都沒有」，太操勞才導致昏倒，下午已經可以出院返家。

神腦國際枋寮服務中心表示，張男平常健康狀況良好，門市配合中華電信營業時間，為早上8點到下午5點30分，週六另有營業時間，週日為休息日；11日他生日當天因人潮多，加班到晚上9點，家人還有慶生活動，昨天約在下午下班時刻暈倒，當天並未超時，昏倒的前一天還有休息一天。