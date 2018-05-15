懸疑微電影？消防局宣傳片「拍太好」被下架 掀網友熱議

台中市消防局製作的微電影《聽見山域求救的聲音》引發網友熱議，認為拍攝手法、剪輯、配樂皆具有電影水準。（圖擷取自「彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊」臉書粉專）

2018-05-15 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕台中市消防局製作的微電影《聽見山域求救的聲音》運用細膩的拍攝手法，搭配日本古老童謠《籠中鳥》等配樂，巧妙營造懸疑氛圍，獲得網友大讚，但也因影片拍得太好「讓人受驚」，影片還因而一度下架。

「彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊」在臉書粉專分享這部微電影，說明影片可能有點「黑色」，台中市消防局長蕭煥章考量部分網友看了會不舒服，才會先把這部影片從他的臉書粉專下架。

「彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊」臉書粉專的小編進一步解釋，這部影片想向民眾傳達：登山前要做好裝備器材、天候、山域認識等準備，登山時也要考量自己的體力，量力而為，千萬不要勉強，另外遇到意外時，要懂得沉著應變，報給119坐標定位後不要亂跑等重要事項。

據《聯合報》報導，參與拍攝微電影的消防同仁表示，並非提倡怪力亂神，只是用吸睛的引子、詭譎的拍攝手法，吸引觀眾繼續看下去；製作人也透露，影片主要想強調，登山者若迷路時，可使用台中市消防局的救援定位系統，同時呼籲一般登山者要注意自己體能、攜帶裝備。

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