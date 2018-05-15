中巴行駛中橫便道測試平順 開放通車？年底揭曉

公路總局進行中巴行駛中橫便道測試。（記者歐素美攝）

2018-05-15 15:15

〔記者歐素美／台中報導〕公路總局與台中市政府合組「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」，今天進行中型巴士通行中橫便道測試，在時速25公里的限速下，公路總局第二區養工程處長陳嘉盈表示，中巴行駛中橫便道還算平順，但仍有落石，還是要檢視一下路況再開放通行，雖然市府希望能開放中巴自由行駛；公路總局則傾向仍需依管制時間行駛，結果年底前揭曉。

公路總局今天進行中巴通行中橫便道測試，由豐原客運找來25人座的海洲中型巴士進行行駛測試，公路總局第二區養工程處長陳嘉盈、副處長謝哲雄、公關工務段長呂正安、副段長張裕閔、台中市交通副局長馮輝昇及豐原客運經理羅乙棋等皆出席搭乘。

中巴行駛中橫便道谷關管制站至德基管制站，全程24公里，通行車輛高度限制3.5公尺以下，因路寬及轉彎半徑的限制，最高時速25公里，車輛並需保持20公尺距離。沿途有多處護欄改善工程、明隧道新建工程、17.1公里處的鋼橋新建工程及零星改善工程。在8.4公里處急下坡轉彎無法會車路段，公路總局並特別觀察中巴經過情形。

公路總局第二區養護工程處長陳嘉盈表示，在限速25公里的情況下，中巴行駛中橫便道還算平順，但仍有落石，還是要檢視一下路況再開放通行；台中市交通局副局長馮輝昇則表示，後段部分路寬不足，較有壓迫感，希望公路總局改善。

雖然市府傾向開放中巴自由行駛中橫便道，梨山居民則希望採取「單進雙出」方式，但公路總局人員表示，因中橫便道仍有落石，且多處無法會車，而且今年7月改善工程告一段落後，後續仍有邊坡保護等工程施作，工期還約需兩年，若開放「單進雙出」或中巴自由進出，將造成工程無法進行，較傾向就算開放中巴行駛，仍需依現有管制時間通行，日後再調整。

不過，中橫便道是否開放乙類大客車（中型巴士）通行，公路總局將委託顧問公司收集今天駕駛及搭乘人員的問卷，如舒適度、視野、道路安全性、是否適合站票、過彎速度及便道仍需加強改善的地方等意見，匯整後提「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」討論，6月進行期中報告，9月期末報告，再報行政院核定，預計年底前答案才能揭曉。

中巴等車輛行駛中橫便道8.4公里處急下坡無法會車路段，還算平順。（記者歐素美攝）

中橫便道仍有多處施工中。（記者歐素美攝）