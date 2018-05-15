日本神人用地毯作畫 這精緻度應該放在博物館永久保存吧？

在地毯上寫字或畫畫的經驗大家幾乎都有，但畫出這麼精緻的圖大家做得到嗎？（圖片由0219agito0219授權提供使用）
〔影音新聞／綜合報導〕相信大家應該多少都有在地毯上用手指寫字或畫畫的經驗，只要利用順毛或逆毛，就能在地毯上製造圖樣，要清除時也只要輕輕一撥就能恢復原狀。不過大家最多就寫字或者畫個火柴人，你能想像竟然有人利用這個技巧在地毯上畫出超精緻的畫嗎？日本一名網友あぎとぅ 就這樣做了，她經常在自己的推特放上利用自家地毯作畫的照片，這些作品的精緻度，讓人完全無法想像畫作竟然是以地毯絨毛方向構成的。畫中的光影及細節都處理得相當細膩，忍不住要懷疑是用電腦軟體修出來的。
絨毯に無駄無駄無駄を描きました。その辺、毛足死んでるので無駄３つしか描けませんでした。 pic.twitter.com/2iB4GIvzTw— あぎとぅ（原作版） （@agito0219） 2018年4月15日
絨毯にシャボンカッター描きました pic.twitter.com/0YtjSUrl0Q— あぎとぅ（原作版） （@agito0219） 2018年4月14日
後ろからと前からと列べました pic.twitter.com/0u7fzmcQFE— あぎとぅ（原作版） （@agito0219） 2018年3月20日
で、カレーが煮えるまでの間に、絨毯に初号機を落書きしました。 pic.twitter.com/OhbsfAVt6M— あぎとぅ（原作版） （@agito0219） 2017年10月23日
而在地毯上作畫的好處除了可以很快清除之外，要修改也是非常容易，稍微撥弄幾下就變成另外一張圖。
絨毯にダヴィンチちゃんがアンクに取り付かれてるのを落書きしました。 pic.twitter.com/VpWTNsVKY7— あぎとぅ（原作版） （@agito0219） 2017年10月12日
▲▼上圖經過修改之後就是下面這張圖。
消す前にバリバリ最強No.１方面にしました pic.twitter.com/7E0jkYbunk— あぎとぅ（原作版） （@agito0219） 2017年10月12日
也可以把遊戲王的主角武藤遊戲這樣玩。
晩御飯につけ麺作って食べました。— あぎとぅ（原作版） （@agito0219） 2017年5月13日
食後の運動で、絨毯に遊戯描きました。
エグゼイド見てるとちょいちょい頭よぎりますよね。 頭のてっぺんは書いてません pic.twitter.com/NPBne0U4oX
改造しました pic.twitter.com/Oopxgi0KE2— あぎとぅ（原作版） （@agito0219） 2017年5月13日
さらにちょこっと改造しました。 pic.twitter.com/xJqRdLeOFF— あぎとぅ（原作版） （@agito0219） 2017年5月13日
布団敷くのでおしまい pic.twitter.com/WURHjSMUIv— あぎとぅ（原作版） （@agito0219） 2017年5月13日
最後は自分でも何やってんのかよくわからなかったですね。疲れているようです pic.twitter.com/d7Av6tZcmq— あぎとぅ（原作版） （@agito0219） 2017年5月13日
網友看到她的作品，不禁發問：是不是她家的地毯特別好畫？她也回答家裡的地毯很普通，並且放上地毯的購買連結。對於自己的才能，她表示一點都不厲害，認為畫在紙上或者用電腦畫圖的人才厲害。對於這樣謙虛的態度已經不知道讓人該生氣，還是該敬佩啦！