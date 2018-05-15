日本神人用地毯作畫 這精緻度應該放在博物館永久保存吧？

在地毯上寫字或畫畫的經驗大家幾乎都有，但畫出這麼精緻的圖大家做得到嗎？（圖片由0219agito0219授權提供使用）

2018-05-15 16:53

〔影音新聞／綜合報導〕相信大家應該多少都有在地毯上用手指寫字或畫畫的經驗，只要利用順毛或逆毛，就能在地毯上製造圖樣，要清除時也只要輕輕一撥就能恢復原狀。不過大家最多就寫字或者畫個火柴人，你能想像竟然有人利用這個技巧在地毯上畫出超精緻的畫嗎？日本一名網友あぎとぅ 就這樣做了，她經常在自己的推特放上利用自家地毯作畫的照片，這些作品的精緻度，讓人完全無法想像畫作竟然是以地毯絨毛方向構成的。畫中的光影及細節都處理得相當細膩，忍不住要懷疑是用電腦軟體修出來的。

而在地毯上作畫的好處除了可以很快清除之外，要修改也是非常容易，稍微撥弄幾下就變成另外一張圖。

▲▼上圖經過修改之後就是下面這張圖。

也可以把遊戲王的主角武藤遊戲這樣玩。

網友看到她的作品，不禁發問：是不是她家的地毯特別好畫？她也回答家裡的地毯很普通，並且放上地毯的購買連結。對於自己的才能，她表示一點都不厲害，認為畫在紙上或者用電腦畫圖的人才厲害。對於這樣謙虛的態度已經不知道讓人該生氣，還是該敬佩啦！