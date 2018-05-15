咖啡果皮變果醬 家齊高中專題製作競賽全壘打

台南家齊高中參加全國高中專業群科專題及創意製作競賽，6組作品均獲獎，繳出全壘打的好成績。（記者劉婉君攝）

2018-05-15 14:53

［記者劉婉君／台南報導］全球飲用咖啡人口多，咖啡果皮處理為共同問題，台南家齊高中餐飲科學生幫助咖啡小農將咖啡果皮製成果醬，創造附加價值，也獲得全國高中專題群科「專題及創意製作競賽」金牌。而全校共有6組作品參賽均獲獎，也寫下全壘打的好成績。

家齊高中餐飲科3年級22名學生分6組，在全國63校265組作品中，拿下專題組第1名、第3名及佳作2名，以及創意組第2名及佳作。

學生彭嘉瀅、林璟妤、李玉婷、郭芊吟4人與南投的咖啡小農對談後，發現小農經營非常辛苦，龐大的咖啡果皮只能做為堆肥，相當可惜，4人開試嚐試將咖啡果皮製成果醬，歷經多次失敗，終於成功找到製作咖啡果皮果醬的方法，幫助小農創造新的經濟價值。

彭嘉瀅說，找尋各國的資料發現，國外也有咖啡果皮的處理問題，除了堆肥，也會做為咖啡果粉，沒有發現有製成果醬的例子，花費半年投入研究的專題獲得第1名，除了覺得很興奮外，最開心的是能對小農有幫助。

校長張國津肯定學生們的表現，並勉勵學生們上了大學後也要秉持研究的精神，繼續在各個領域發光。

彭嘉瀅、林璟妤、李玉婷、郭芊吟4人以咖啡果皮果醬獲得金牌，也為咖啡產業創造附加價值。（記者劉婉君攝）