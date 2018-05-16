想戒掉小被被 這些招數快學起來

讓小孩漸進式分房睡，可以減少孩子的恐懼感及對小被被的依賴。（記者陳宇睿攝）

2018-05-16 08:30

〔記者胡琪俐／綜合報導〕你或你的小孩有條泛黃小被被，且不管到哪都想帶著嗎？想戒掉它其實有撇步，悠之家產後護理之家執行長黃資裡指出，若小孩睡覺時特別依賴小被被，建議採漸進式讓小孩獨自1人睡覺，而針對已長大的成人，「只能靠遇到人生中重要的人，產生的不同情境或情感變化，才可能因此改變。」

談到漸進式獨立分房睡，黃資裡說明，建議家長與小孩睡覺時同室不同床，讓小孩在半夜做噩夢突然醒來時，可以看到家長而減少恐懼。待小孩年紀漸大時，建議採漸進式讓小孩獨自1人睡覺，例如，一開始家長先陪小孩上床，等他情緒穩定後，跟他說：「你先1個人睡，我等一下再進來看你。」

家長試著「預告害怕情況」也是一種戒除小被被的方式。黃資裡提到，家長平常可觀察小孩依賴小被被的情況為何，例如親友拜訪按電鈴時，小孩可能會緊張而開始依賴。家長了解後，可預先告知小孩親友拜訪時間，待電鈴響時帶小孩一起迎接，並向小孩解釋緣由，即可消除小孩的緊張感。

不過，家長也不用急著逼小孩戒掉小被被。黃資裡指出，小孩對於小被被的依賴常見於1～2歲時，屬正常行為，如果小孩對於小被被的需求不到長時間非拿不可的離譜地步，而只是在某些情況、時間才需要的話，其實不用要求小孩戒掉。

黃資裡補充，若只是擔心小被被上的髒污會影響到小孩的健康，家長可準備數個同款式的小被被，輪流清洗、替換。若洗澡時小孩也想帶著小被被，則可用玩具、布書（可弄濕的故事書）取代，避免造成洗澡的不便。