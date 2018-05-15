太危險！隧道車道管制號誌與路口紅綠燈太近 民眾傻傻分不清

2018-05-15 14:44

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣台14線中潭公路北山隧道前的車道管制號誌與T字路口紅綠燈太靠近，常有駕駛人未注意而誤闖紅燈，經常險象環生，鄉公所與北山村民今會勘要求公路單位儘速改善，讓村民能安心通過。

公路總局南投工務段強調，隧道兩端設置車道管制號誌才符合消防法規，且隧道號誌箭頭向下與一般綠燈直行箭頭相反，足以辨識，不排除是駕駛人車速過快而闖紅燈，除將再會勘評估，也呼籲駕駛人勿違規超速，以策安全。

台14線中潭公路國姓至埔里為多隧道路段，計有雙福、柑林、育樂、北山及觀音1、2、3號隧道，現由南投、埔里工務段設置車道管制號誌，一般正常通行為箭頭向下的綠色號誌，若有事故等因素而封閉，則顯示紅色打叉燈號，提醒駕駛人注意。

但在北山隧道前方為台14線與投147線北山橋的T字路口，設有紅綠燈號誌，2座號誌相距不到30公尺，村民反映常有駕駛人將隧道車道管制號誌當成綠燈而直行，完全沒注意前方的一般號誌已變成紅燈，未減速即直接闖過，讓從投147線北山橋進出台14線的人車陷入險境，代表會也曾提案要求公路單位改善。

鄉長丘埔生與公所建設課人員前往會勘，多位北山村民到場陳情，在場人員即目睹多部車輛在紅燈的情形下仍呼嘯而過，讓人膽顫心驚，丘埔生等人認為北山隧道僅長120公尺，也屬筆直路段，視線不受影響，建議南投工務段平常將隧道車道管制號制關閉，遇有狀況須封閉車道，再開啟紅色打叉燈號，讓駕駛人容易辨識，但南投工務段表示還需要進一步會勘研議。