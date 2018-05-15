年度蛙鳴交響樂又來了 「呱呱」聲此起彼落

棲息在池南國家森林遊樂區的莫氏樹蛙。（花蓮林管處提供）

2018-05-15 13:54

［記者王峻祺／花蓮報導］時序入夏，夜晚清脆響亮的蛙鳴聲，劃破池南國家森林遊樂區的寧靜，此起彼落的「呱呱」聲響，宛如是場悅耳的交響樂，池南自然教育中心將在6月舉辦2梯次「蛙蛙新樂園」活動，邀民眾一起參與蛙蛙界的年度盛事，探索夜間森林中的豐富青蛙生態。

青蛙屬於兩棲類生物，生活區域涵蓋陸地及水域，是整體環境變化中，相當重要的生態指標，由於近年環境不當開發及汙染，不斷改變青蛙棲息地與數量，間接影響生物多樣性。

花蓮林區管理處表示，台灣蛙類共有30多種，從平地到高山都能發現牠們的蹤跡，棲息環境包括都市、鄉間、池塘、森林及溪流等，容易觀察且接近，但因人類土地使用方式不斷改變，兩棲類動物正面臨銳減危機。

針對青蛙面臨的棲地困境，花蓮林管處選在池南國家森林遊樂區進行長期復育，在這塊過去屬於木瓜山事業區的伐木集材地上，營造良好的青蛙棲地環境，成功吸引許多蛙類棲息繁衍，並在這幾年中推廣環境教育，結合豐富的森林資源，讓民眾深入認識青蛙及台灣東部林業發展史。

池南自然教育中心今年將於6月2日及23日在池南國家森林遊樂區，舉辦2梯次夜間探索活動，分享常見蛙類及生態，現場還能一起共食友善環境晚餐，從中認識青蛙世界及體會保育森林的重要性；活動16日起開放報名，每梯次45人，可洽（03）8641594轉15。