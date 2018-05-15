少子化影響 基隆國中教育會考比去年少200多人

2018-05-15 14:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕2018年國中教育會考於19日、20日一連兩天舉辦；基隆區考場今年共有3446考生報考，受少子化影響，今年比去年少了200多位考生，18日下午3點到5點，開放考生看考場。

受到少子化影響，今年共有23萬394人報名參加會考，比起去年少了約13000名考生；國中教育會考基隆區考場分別設置在基隆女中、基隆高中與基隆海事高職3處試場，今年一共有7位考生申請特殊試場，特殊考場設置在國立基隆高中。

2018年國中教育會考除寫作測驗只考1篇作文、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

全國試務會提醒考生，國文、數學、社會、自然、英語（閱讀）和寫作測驗正式開始後，遲到逾20分鐘不得入場；正式開始後30分鐘內，考生不得提早離場。若強行入場或離場，不服糾正者，該科考試不予計列等級或不予計級分。

英語（聽力）試題正式開始播放後，考生即不得入場亦不得提前離場，以免影響試場內他人作答；若強行入場或提前離場，英語（聽力）不予計列等級。

非應試用品如教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等，以及電子辭典、計算機、時鐘、鬧鐘、電子鐘、行動電話、呼叫器、收音機、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等），和穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧手環等）及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相或計算功能之物品，一律不准攜入試場。若不慎攜入試場，於考試開始前，須放置於試場前後方；且電子產品須先關機或拔掉電池。考生若隨身放置，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，國文、英語（閱讀及聽力）、數學、社會、自然5科記該生該科違規2點；寫作測驗扣1級分。過去考生試場違規均以此為大宗，請考生特別注意。