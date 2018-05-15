客怨恆春鴨肉飯「什麼都沒加」要50元 店家：拍謝啦！

一名男網友表示，他去恆春一間知名鴨肉麵店用餐，店家卻不願單賣白飯，讓他很無言。（圖翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

2018-05-15 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕你認為呢？一名男網友在臉書社團「爆怨公社」控訴，日前帶小孩去恆春用餐，想點一碗飯給1歲2個月的寶寶吃，但店家以「只有鴨肉飯」，拒絕單賣白飯，無奈之餘只好付了50元，並稱「不會再光顧了」。

男網友表示，因很久沒去恆春，加上碰巧路過，便帶著兩個孩子去吃麵，但因小的不吃麵，只好點白飯給他，「想不到知名恆春鴨肉麵，沒辦法點一碗白飯、堅持只有鴨肉飯、直接告知沒有單獨賣白飯」。

男網友指出，不得已「只好付了鴨肉飯的錢50元、但什麼都沒加」，讓他覺得「無言」，質疑「難道一碗白飯都不能賣嗎」。該男也解釋，並非故意刁難店家，而是孩子僅1歲2個月，「不能添加任何重口味調味料」，以及當時點了很多東西，「不想浪費食物」。

男網友也在文末感嘆，那是他「這輩子買過最貴的白飯」、「不會再光顧了」、「完全深深體會、白飯好珍貴」。

《TVBS》報導，店家回應，對客人感到「不好意思」，但也強調「我真的沒有賣白飯，我沒有裝白飯的碗；公司這樣規定，員工當然就是這樣做；不能怪他們」，若是老闆本人在場，就會免費送上半碗飯，「但還是不單賣白飯」。