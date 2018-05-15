499之亂員工爆肝 台中開罰中華電信102萬元

2018-05-15 13:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中華電信推499促銷方案，導致門市營業時間延長、勞工超時工作，台中市勞工局陸續接獲10多起申訴案件，經前往中華電信及子公司宏華國際勞動檢查，並請2家公司工會會同，查出有人加班到隔天凌晨3點，一天連續工作工時高達15小時等，影響勞工權益重大，依法裁處102萬元，並要求業者立即改善。

勞工局指出，中華電信推499促銷方案，導致門市營業時間延長、勞工超時工作，引發過勞疑慮，自11日起即陸續接獲10多起申訴案件，勞檢發現中華電信服務中心及門市櫃台勞工，多受僱於子公司宏華國際，檢查結果認定宏華國際有使勞工超時工作情事。

包括10日有勞工加班至翌日凌晨3時，一日正常工時連同延長工時高達15小時（一日工作時間超過12小時），更換班次也沒有遵守連續11小時的休息時間，分別違反勞動基準法第32條第2項、第34條第2項規定。至於中華電信則是未經工會同意，使勞工延長工時，違反同法第32條第1項規定。

勞工局指出，就這次促銷方案造成勞工超時工作，影響勞工人數甚廣，違反勞動基準法情節重大，嚴重損及勞工權益，雇主應受責難程度較高，勞工局依同法第79條第1項、第80-1條第2項及行政罰法第18條等規定，共計裁處102萬元。

勞工局長黃荷婷表示，雇主延長勞工的工作時間連同正常工作時間，一日仍不得超過12小時；延長工作時間，一個月不得超過46小時，但雇主經工會同意或經勞資會議同意後，延長工作時間，一個月最多不得超過54小時，每三個月不得超過138小時。

黃荷婷說，市府近日將前往台中市各電信業者門市實施勞檢，督促電信業者切實遵守勞動基準法規定，保障勞工權益；業者如辦理促銷活動，應考量增加的工作量並調派充足勞工因應，並預先評估促銷方案對勞工的工作壓力及過勞預防措施。

此外，雇主僱用勞工人數在30人以上，依前項但書規定延長勞工工作時間者，應於事前報當地主管機關備查。如有勞動法令相關疑義，可電洽市府勞工局04-22289111分機35200。