高雄鐵路地下化 鳳山忠孝里房屋龜裂 住戶抗爭

忠孝里長蔡美雪今帶領50名住戶持「罔顧生命財產安全」白布條，包圍工地高喊「抗議」。（記者陳文嬋攝）

2018-05-15 12:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化工程將於今年8月通車，鳳山區忠孝里30戶出現房屋龜裂等狀況，里長蔡美雪今帶領50名住戶群情激憤，手持「罔顧生命財產安全」白布條，包圍工地高喊「抗議」，還當場撕公文、掛布條擋道，斥責政府「鴨霸、白賊」。

經議員陳慧文居中協調，鐵工局南工處第五工程段段長吳宇宙出面表示，五月底會完成工程回填，下個月起針對受災戶逐戶進行訪視、會勘，了解住家受損情況，並溝通修復工法，承諾7月底前完成修復，住戶若有特殊情況，則另訂工程修復時間。

鳳山鐵路地下化工程自104年開始施工，忠孝里30戶里民陸續發現住家出現龜裂狀況，鐵工局包商已訪視登記18戶資料，其中有2戶已經達成和解，並持續訪視是否影響房屋結構安全。

里長蔡美雪表示，鐵工局包商承諾修復，卻遲至今日未見改善，住戶眼見鐵路地下化工程將於8月通車，修復期程遙遙無期，令受害住戶是忍無可忍，才會帶領住戶集結抗議，堅持討回公道。

鍾姓住戶不滿指出，住家與鐵路地下化工程僅相隔1條小巷，工程施工造成住家二道大門變形，小偷去年6月直接踹門闖入，偷竊現金8萬元，且住家牆壁多道裂痕，連下雨天都滲水進水，實在苦不堪言。