奇觀！30多頂安全帽大排長龍申辦499 老外也傻眼

中華電信花壇服務中心外今天有30多頂安全帽大排長龍，5分鐘後大批民眾戴上安全帽排隊申辦499，蔚為奇觀。（翻攝自臉書花壇人俱樂部）

2018-05-15 12:43

〔記者湯世名／彰化報導〕奇觀！中華電信499方案引爆全民申辦熱潮，中華電信各地營運處前都擠滿申辦人潮，其中在彰化縣花壇鄉中華電信服務中心今天上午更出現一整排安全帽置放地面排隊的誇張畫面，有民眾拍照服務中心開門營業的5分鐘前滿式安全帽，5分鐘後鐵捲門拉起則是民眾戴上安全帽排隊畫面，PO網後引發熱議，還有網友仔細算過共有30多頂安全帽，直呼：「誇張！」

有網友在臉書社團「花壇人俱樂部」上傳2張民眾在排隊辦中華電信499專案的照片，一張是5分鐘前，有30多頂的安全帽與多個塑膠椅排隊占位，等候中華電信花壇服務中心開門營業的照片，另一張是5分鐘後即將拉開鐵捲門營業之際，安全帽的主人紛紛現身，乖乖排隊的照片，2張照片前後相比，網友直呼：「太妙了！」還有網友說，一堆人沒戴安全帽，警察杯杯趕快來開單。更有路過的老外看到安全帽大排長龍的景象時也傻眼，直呼不可思議。

網友仔細一瞧恍然大悟，原來是今天上午彰化天氣晴朗，出大太陽，氣溫一度高達攝氏30度，騎機車前來排隊的民眾為避免日曬，紛紛脫下安全帽排隊，躲在一旁樹下乘涼，等開門時間一到，才離開樹蔭辦理續約，因此才會出現30多頂安全帽大排長龍的奇觀。

有民眾PO說，現在只要網路先預訂，5月31日之前臨櫃辦理，就不再受限申辦期限只到今天的限制，建議民眾可以先上網預訂，以便減省現場排隊等待的時間。還有網友說這算是本月的奇觀，之前搶衛生紙，現在搶辦門號。更有網友笑稱有意參加年底選舉的參選人應該到現場拜票，跟選民一起排隊搏感情來博選票。