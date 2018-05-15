中華電信推線上申辦499方案 遠傳、台哥大跟進

2018-05-15 12:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕499吃到飽資費進入最後一天，許多民眾為搶辦，清晨就開始排隊，繼中華電信宣布開放符合條件民眾上網登記，月底前到門市完成申辦即可，遠傳及台哥大也跟進，只要在今天午夜12時前在網路門市完成申辦，後續再完成相關手續即可，但需要解約再申辦的民眾，仍然須要親自到門市辦理。

遠傳電信表示，為了方便民眾免衝門市也可以申辦到499優惠方案，只要在今（15）日午夜12點前透過網路門市完成申辦程序就算數，後續會直接由快遞進行收件跟寄送SIM卡的程序，且無論新申辦、攜碼以及符合續約資格者均適用，希望省去民眾前往門市排隊的時間，同時紓解門市的辦理業務量。遠傳也說，只要今日的營業時間結束前進入遠傳門市申辦的民眾，門市將會盡最大努力協助客戶完成申辦作業。

台灣大哥大也表示，為了方便民眾無需湧入門市排隊也可以申辦到499優惠方案，凡是今日新申辦、攜碼以及符合續約資格者，只要在今天午夜12點前，在網路門市上完成申請手續，台灣大即視同完成申辦程序，後續再完成相關手續即可，不僅省去民眾前往門市排隊申辦時間，也可紓解門市的辦理業務量。至於在門市今日的營業時間結束前進入門市申辦的民眾，若未能及時完成作業者，門市將會先留下客戶資料，門市人員會再主動聯絡民眾前往門市完成申辦作業。

不過網路申辦則不適用於仍有合約在身，需要解約繳納違約金的用戶，遠傳及台灣大哥大均表示，這類客戶因為還需進行解約及繳納違約金的程序，無法在網路數位門市登記，還是得親自前往門市辦理。