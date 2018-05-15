守護牛欄河 邱鏡淳決定動用第2預備金

2018-05-15 12:29

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長邱鏡淳今天早上接受「牛欄河自救會」陳情書，當場決定動用第2預備金，以開口契約的方式，將用做補貼部分關西地方鄉親自組的河川巡守人力，另外就是聘請工研院等公正的專家、學者，一起研討如何防堵牛欄河水再受污染，以及一旦又遭受污染後立即性檢驗所需。

邱鏡淳同時也說，他將指派縣長室秘書整理地方人士所提供，有關因為312污染事件所受到的農損、水產受害狀況的照片、數據等做專案的處理，他會親自帶隊前往桃園討回公道。

邱鏡淳同時也宣示，牛欄河受污染的狀況，他要在任內做一個徹底性的解決。

新竹縣政府環保局局長黃士漢則允諾，該局可以在7天內發文給桃園市政府要求重新妥適回覆自救會425的4大訴求，並於30日內主動召開竹、桃縣市協調會，邀請環保署派員列席共商。

至於未來環保污染事件若再有發生，該局受理報案後是否能在30分鐘內派員趕抵現場採檢，且於48小時內讓檢驗數據說話？

黃士漢說，縣長既然決定動用第2預備金全力守護牛欄河，該局自然會增聘稽查人力駐點關西，另還將加強對公所清潔隊員的相關教育訓練，且搭配當地的生態休閒發展協會人力，以達成鄉親的期待。

不過檢驗的數字是否全部能在48小時內出爐？這牽涉到檢驗的項目多寡、檢驗的種類為何等，黃士漢僅允諾，可以做到的一定盡量做到。

這場遞交陳情書活動，是延續今天一早議會開議前，牛欄河自救會就在議會場外的抗議行動。

關西鎮籍縣議員劉良彬除了總質詢期間針對牛欄河污染事件砲火全開，也空出了最後的20分鐘，要求縣長邱鏡淳、環保局長黃士漢跟抗議的鄉親面對面且接受陳情書，無黨籍的縣議員嚴永秋也到場支持。

牛欄河自救會成員、新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛有備而來，細數該協會從2006年開始自主觀察、監控牛欄河水質，以及面對污染事件發生時的官方作為。

劉創盛當著邱鏡淳的面直言，從竹北到關西只要29分鐘，當年林光華當縣長的時候，縣府環保局的稽查員確實一接到通報，立刻30分鐘內就可以趕到，哪像現在總是姍姍來遲。

此外，劉創盛以該協會長達12年來在地默默守護、監測牛欄河水質的經驗說312事件後他們監測到的水質變化，跟環保局委外的檢測落差很大，他質疑何以該局的檢驗單位改為委外？是否公正客觀？儀器是否正常？

邱鏡淳很仔細聽著劉創盛的質疑，因此聽後爽快回應，他要在任內終結牛欄河反覆被污染的悲情，不惜動用第2預備金，且只要一等相關資料彙整好，他會親自率隊去找桃園市長鄭文燦討公道。

相關影音