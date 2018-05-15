紅牌重機檢核未改善 路權團體盼「擴大試辦」

2018-05-15 12:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部近日評估結果出爐，認為大型重機違規和肇事比例仍高於小型車且沒有進步，拍板不擴大試辦，將維持現況，大型重機經營同業全國促進會理事長洪宗寶表示，雖然交通部有拍微電影做宣傳，但這樣宣傳是非常不夠，且影片以做一場惡夢，違規出事回不來的意象，許多車友都相當反彈，分享力道也不夠。

洪宗寶說，交通部應該參考雪隧剛開通時，透過所有媒體包含電視新聞，針對駕駛做教育宣導。

洪宗寶認為，檢核透過以百萬延車公里比例計算，這對重機非常不公平，因為重機數量少，只要發生1起事故、違規，比例可能就比小型車發生20件還高，且還有許多數字是被隱藏。畢竟重機發生事故後，人多少都會有擦傷，這樣就會被列入A2事故，而小型車有時車碰車，人未受傷就只列A3事故，因此，希望也能將A3事故拿出來一起評估。

許多未遵守秩序的影片，尤其是未保持安全距離的部分，因為是透過研究生去看、篩選出來，洪宗寶表示，很多都有主觀意識存在。像是有發現一些未保持安全距離影片，若把時間點往回拉，就會發現是小型車先未保持距離變換車道，然後才看到重機未與前車保持安全距離，但這一開始也都判定是重機違規。

洪宗寶坦言，第四季要有什麼改變機會不大，因為光靠民間去做宣導，很多人都不知道，相信今年結局不會很好；但還是希望政府能夠擴大試辦，並透過加強宣導、教育、嚴懲、重罰的方式開放，不要讓少數不守規矩的騎士，影響多數騎士的路權。