雄影打造「長短咖親子電影院」 孩子盡情表達情緒

2018-05-15 12:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄電影館近年深耕「兒童觀眾」，連續三年在高雄電影節與法國「克萊蒙費鴻」影展合作，推出全台獨一無二的「兒童短片」場，更打造出全台首創的「長（tn̂g）短（té）咖電影院」，讓孩子小就能從電影中汲取創意元素，激發說故事的不同想像，並打開視野看見不同世界觀。

館長楊孟穎指出，「長（tn̂g）短（té）咖電影院」是專業策展團隊專職向海外邀片，策畫每月每檔不同電影企劃之餘，更是全台首創，打造親子最友善觀影空間；專業講師會鼓勵孩子跟著影片喜怒哀樂、表達自己情緒，父母絕對不需要擔心自己孩子在觀影過程中是否會打擾到其他觀眾。

而觀影過程中，電影館也會在播映過程適度調整燈光和音響，讓小小孩不再害怕黑漆漆的電影院與轟隆轟隆的大音響，現場更貼心備有座椅增高墊以及地墊，打造出大人和小孩零距離的友善互動空間。

本月針對親子觀眾策畫的德國動畫短片集「咚滋！咚滋！扭扭扭～」，選映9支德國短片，有獲得柏林KUKI國際兒童和青少年短片影展特別獎的《女孩一點靈》，內容描述一名女孩手上的滑雪杖變成了魔術棒，只要一揮舞周遭事物便能隨興發生奇妙變化；還有入選美國紐約國際兒童影展的《派對企鵝》，敘述企鵝侍者殷勤入微地照顧宴會裡每位貴賓，然而他對細節的堅持與要求，反而弄巧成拙造成一陣騷亂。

9支短片導演們創造各式各樣奇幻有趣的世界，片中每個角色都能開展出極富變化的身體樣貌，與聲音敲擊出令人驚奇的效果，試圖引導孩子探索身體律動與聲音之間的微妙變化。