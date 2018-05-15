高市府洽公書報架電子化 下載APP可看180種報章雜誌

2018-05-15 11:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕洽公場所常見書報架也要電子化！高雄市政府秘書處今宣佈，即日起在四維行政中心推出「Hami Book」APP，市民朋友下載後，在行政中心各角落都能免費、輕鬆點閱讀包括當天各大報紙、及商業理財、影視娛樂等20類雜誌，還有親子繪本、社會人文和漫畫等10類書籍，共計180種報章雜誌，供洽公與喜歡閱讀者隨時指定閱讀。

秘書處長陳瓊華表示，打造「智慧城市」是高市府近年著重政策方針，本次提供電子書、是市府建設智慧生活的其中一環，藉由下載電子書閱讀的方式，同時推廣無紙化閱讀及四維行政中心場域服務功能，有形書報架不見了，但上架的書報雜誌種類與數量都更多，未來也會以此模式、建構更多便利市民的智慧服務，創造更友善的洽公環境。

秘書處說明，即日起只要到四維行政中心辦公大樓，下載「Hami Book」APP，開啟GPS定位並登入後，就能免費閱讀線上提供的180種電子書，包含閱讀率最高的4種報紙（自由時報、蘋果日報、聯合報、中國時報等），及各種商業理財雜誌（商業周刊、天下雜誌、財訊…）、新聞時事（壹週刊、新新聞、時報周刊…）、家庭生活（如親子天下、張老師月刊、嬰兒與母親…）、休閒旅遊等，內容豐富，歡迎市民朋友前來行政中心洽公時多加利用。