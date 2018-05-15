農民欲哭無淚！目睹萬丹泥火山噴發 淹沒1公頃稻作

萬丹泥火山今噴發，高達2、3公尺。（記者葉永騫攝）

2018-05-15 11:48

〔記者葉永騫／萬丹報導〕萬丹泥火山今天清晨噴發，這次共出現2個噴發口，噴出的高度達到2、3公尺，噴出的泥漿淹沒了將近1公頃的一期稻作，而眼見即將收成的一期稻作全泡湯，農民欲哭無淚。

萬丹泥火山幾乎每年都會噴發1、2次，每次的噴發時間和地點不定，今天清晨在萬丹鄉明發種苗場附近的農田噴發，噴發的力量相當大，出現2個噴發口，噴出的泥漿不斷的往外流，淹沒有正準備收割的吳姓農民的一期稻作。

吳姓農民表示，今天清晨發現泥火山噴發時已經來不及處理了，只能眼看著近1公頃的稻作全部被泥漿淹沒，半年的辛勤工作全都泡湯了，只能通知縣府農業處前往勘災，這次的損失相當慘重，不但稻米全沒了，還得雇用怪手清理泥漿減少農業的損失。

3年前也曾經遭到泥火山噴發受損的施姓農民說，萬丹泥火山每年都造成農民損失，政府應該拿出一套處理方式及補助方法，來減少農民的損失，遇到這種天災，農民真的欲哭無淚。

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附近一期稻作被泥漿淹沒。（記者葉永騫攝）

整片的一期稻作全被泥火山噴出的泥漿淹沒。（記者葉永騫攝）