499之亂違勞基法！ 高市代市長：今天仍會勞檢

2018-05-15 11:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對499之亂。曾在勞委會服務過的高市代市長許立明今表示，高雄是各縣市第一個對中華電進行勞檢、並開出最重100萬元罰單的地方政府，今天一樣會進行勞檢，如果再有違規，不排除引用勞基法加重罰款50％、把罰款提高至150萬元。

許立明強調，高雄市政府從一開始就很重視這情況，本月11日就進行勞檢，也呼籲所有公司、資方應遵守勞基法。此外，許立明也注意到勞檢技術層面問題，會要求主管機關進行勞檢時，別影響消費者的排隊權益。