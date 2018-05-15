日公務船干擾作業 漁民醞釀集結抗議

2018-05-15 11:49

〔記者吳欣恬／台北報導〕目前正值鮪魚季，近日卻傳出我漁船依台日漁業協議作業，卻頻遭日本水產廳公務船騷擾的情事。不滿的漁民醞釀集結至協議海域向日方抗議。漁業署表示，如確定我漁船未越界，將向日方表達抗議。

宜蘭蘇澳漁民通報，5月5日上午8點，蘇澳籍漁船「金協益268號」已揚繩要離開，當時船位在東經123.59度，仍在協議的東經124度以西，並未越線，日本水產廳公務船卻擋在船頭影響漁船作業。而5月7日早上6點多，蘇澳籍漁船「金福安號」也被日公務船以鳴笛干擾叫起床。當時流速強，金福安號的繩具流出124度以東，但未超過緩衝區的124度8分，並未違反協議。

宜蘭縣漁民權益協會總幹事黃森宜表示，根據今年最新的台日漁業協議，協議海域範圍內，台灣漁船可由午夜12點作業到中午12點，但最近傳出多艘我漁船都被日本公務船一早打擾，影響作業。黃森宜批評，日方都沒有照協議的走，太欺負人，漁民已在醞釀集結到東經124度跟日本抗議。

蘇澳漁會總幹事陳春生也坦言，今年騷擾事件比前兩年多，漁船通報後海巡署船隻會趕來，日方公務船就暫時離開，但海巡署船隻數量少，無法持續護漁。

對此，漁業署表示，今年三月台日有新的漁業協議，五月魚季剛開始，雙方作業和執法都在磨合，目前已將兩艘船所遭遇的情況交由漁業署在駐日代表處的同仁，一旦確認我漁船未越界，卻遭日船驅趕，將向日本水產廳抗議。