天天吃好料》高雄「飛天謎鹿」餐廳 創意美食挑逗味蕾

地中海海鮮溫沙拉作法獨特，色香味俱佳，令人看了食指大動。（記者黃良傑攝）

2018-05-19 09:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕「飛天謎鹿」餐廳讓饕客不用出國，就能大快朵頤各國創意料理！心情彷如店外糜鹿公仔，坐上滑翔翼馳騁翱翔，感受味蕾上跳動的快感。

年輕老闆Jerry吳光展和弟Mark來自加拿大溫哥華，他和妻李怡慧深深愛上一樣是海港城市的高雄港都，希望把吃遍各國的驚喜餐點，搭配港都貨櫃視覺裝置，重現高雄港都，使心靈與味覺無國界，3年前打造全國首家貨櫃餐廳，直到2016年屏東才跟進，設青創聚落「P基地」，引進貨櫃風格餐廳。

「我們想做的，是把無國界的道地美食帶回來！」Jerry說，高雄海港新移民人口多，原本對食物接受度就高，至於在地人飲食習慣，只需變換清淡口味，加上創意菜名，讓饕客吃到不同國家的美食與創意，體驗餐飲文化、語言之美。

飛天謎鹿開發的跨國料理，就有40多道菜色，包含沙拉，開胃菜，義大利麵，炒飯，燉飯，排餐等項目，涵蓋至少9國元素；有大食一支雞（阿拉伯）、刀刀見骨（美國）、三峇鱸魚排（印尼）、普汀薯條（加拿大）、白酒燉雞（法國）、泰鮮辣炒飯（泰國）、照燒牛肉炒飯（日式）、羅馬蕃茄海鮮燉飯，以及65度C炙燒高麗菜等中式創意料理。

「大食一支雞」是中東風味餐，名稱由來於中世紀時代，阿拉伯人創建穆斯林哈里發帝國，自唐代以來通稱「大食」帝國，主廚表示，一支雞料理須先將雞腿去骨，這樣口感才會超嫩，用特製醬料醃了2天，入味再拿出烹調，飯的部分用鬱金香粉，含有養身的咖哩原料，並加入香椿醬中和重口味。

「刀刀見骨」的食材使用美國帶骨牛小排，先去骨後再於完成後，把骨頭鋪在肉下面裝飾，廚師先把牛小排滷入味，上面抹上自製BBQ醬後送進烤箱，把牛小排切成一塊塊，所以就看得到骨頭。

還有一道名為「謝謝，我不肥」特色料理，是一定要點給男友吃的，這道菜有義式培根味，也有台式原住民炭烤風，是店裡招牌菜之一；冷氣下吃串燒易冷失味，店家特製「烘爐」為串燒保溫，客人們哈拉聊八卦，不怕燒烤失溫，非常貼心。

店家說，包括大食一支雞、貨櫃牛排、鳳梨冰沙、刀刀見骨等料理，因上桌前的準備工夫耗時，必須提前預約餐點；夫妻還研發獨特的鳳梨冰沙，Jerry表示，夏日冰沙多數店用剉冰，再用水果冰鑽去打，但飛天謎鹿用水果實體盛裝，完全採用天然果肉，純天然不加一滴水，鳳梨太大或太小都不合適，只好拜託水果商量身挑選「旺來」。

常來的女饕客說「這裡每道菜我幾乎都吃過，菜色菜名都很有創意」，主廚拿手的義大利麵味香麵Q，蛤蜊新鮮、收費公道，還能享受跨國美食；李姓男客品嚐地中海海鮮溫沙拉，讚不絕口，直呼「酸甜適中挑逗味蕾，是絕佳開味菜」。

美女店家李怡慧顏值高，無國界料理創意新奇、色香味俱全，夫妻在神農路打造貨櫃餐廳，成為鼓山區新地標，Jerry說，當初規劃蓋一間與眾不同且環保的餐廳，貨櫃讓人聯想到高雄，2人來自北美洲也讓人聯想到糜鹿，特別設計7只貨櫃蓋成餐廳，堅固耐震又涼爽，夫妻首次創業開餐廳，在業界似「謎」，才把糜改謎，也充滿夢幻之旅。

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