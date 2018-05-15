台南水情艱困 曾文水庫有效蓄水僅約6％

台南市政府於召開過2次抗旱會議，邀集相關單位共商對策，並呼籲民眾共體時艱，節約用水。（資料照）

2018-05-15 11:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因未來降雨不確定因素較大，為避免進入影響民生的3階限水，市府已召開過2次抗旱會議邀相關單位共商對策，並呼籲民眾共體時艱節約用水。市府表示，未來若水情持續不佳，有需要調整燈號時，會提前發布相關訊息，讓民眾及工業界有整備時間，並會完成設置臨時供水站及水車載水點等配套措施，以減少衝擊。

全台各地雨量普遍偏少，南部雨量短缺更明顯，依據經濟部水利署水情燈號，南市目前為水情稍緊的綠燈，目前曾文水庫有效蓄水僅約6％、烏山頭水庫約35％，南化水庫約30.3％，水情艱困。

市府表示，製造業大用水戶例如化學材料製造業者，大宗用水多為鍋爐與冷卻用途，建議蒸氣冷凝水可回收再利用，冷卻水塔循環水建立適化排放程序，同時針對冷卻排水或僅含有懸浮固型物之製程排水，可經砂濾或薄膜處理再利用於冷卻水塔、洗滌塔等水質要求不高用水；或裝設水錶或監控系統以定期檢視整體用水情況，加強對用水異常或洩漏進行檢討改善，以有效提升產業用水效率，降低枯旱風險。

市府表示，若一旦進入2階段限水，工業用水大戶將減供5%、非工業用水大戶減供20%，同時停止供應噴水池、沖洗街道等非必要用水，呼籲產業與民眾齊心抗旱，一起努力落實節水行動，共同渡過枯水期旱象。