你上榜了嗎？ 桃市環保局儲備清潔隊員錄取6成以上大專生

2018-05-15 11:02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕你上榜了嗎？桃園市環境保護局自公布招考儲備清潔隊員以來，風波不斷，終於在歷經第一階段筆試及第二階段體能測試或口試後，今天公布錄取名單。桃園市環保局長沈志修表示，報考的5607人，共有301位考生通過2階段測驗成為桃園市儲備清潔隊員，預計8月陸續報到，錄取者6成具備大專以上學歷，平均年齡30歲。

桃園市環保局招考儲備清潔隊員，月薪上看3萬1000元，吸引5607人報名。沈志修指出，第一階段筆試因題庫及答案均事先公告，讓考生有充分時間準備，據統計，筆試獲滿分者達1500人，加上擁有證照及桃園市籍加分者，有1909餘人達60分最低錄取門檻，進入第二階段體能測驗。

沈志修說，第二階段實際到考人數1876人，到考率98％，最後錄取301人，錄取率為5.3％，競爭激烈。考量男女先天生理差異，體能測驗訂出男女不同的計分量表，最後錄取的301名考生中，女性共有45位，約佔15％。

沈志修表示，每年約有80到100位清潔隊員退休，此次招考錄取的301名儲備清潔隊員，包含一般組270名、原民組20名及身障組11名，將視各區中隊隊員退（離）職狀況，按成績高低依序遞補進用，前40名錄取者預計於今年8月上工，其餘則依序於3年內進用完畢。