蔡樹木造古厝模型 喚菊島家族記憶（記者楊媛婷攝）

2018-05-15 10:54

〔記者楊媛婷／澎湖報導〕「阮爸爸媽媽十五個囝仔，生活足艱苦，攏沒機會住到好厝，我會做古厝模型，就好像透過『做』的這個過程，想像著已過世的父母好似也是住在這些舒適的紅瓦厝裡。」76歲的蔡樹木運用廢棄木材做古厝模型，這些模型不僅圓幼時寒微的夢，他更用模型還原澎湖數個已經消逝或景觀變遷的村莊，還有已拆除百年的古城門，「希望後代能知道澎湖7、80年前的模樣。」

近來用影片重現台灣匠人精神的中華文化總會，從去年發布「大稻埕旗袍篇」、「電影擬音篇」、「彰化製鼓篇」等7支影片後，今天又發表「古厝模型篇」影片，就以蔡樹木為主角，在退休前是建築鋼筋工人，為無數屋子捆綁紮地基鋼筋的蔡樹木，退休後無師自通開始用廢棄木材做起古厝模型，閒暇時就和牽手到澎湖各地尋找廢棄的木材，這些木材在蔡樹木的巧手下，古厝的窗櫺、屋頂上的馬背脊、俯仰瓦等都一一精細地重現，從第一間祖厝開始，打造童年時生活的興仁聚落。

蔡樹木不用草稿、也不用照片，只用記憶以及訪談更長一輩的耆老，用模型重現4、50年代村莊的聚落，甚至是早因人口外移、消失的烏土小村，蔡樹木也用了半年時間一一用模型重建，在烏土村的模型裡，牛寮、菜園、古厝座落其間，每間古厝模型前面更寫著每一戶曾經居住人家的姓氏，蔡樹木一一數來，哪一戶該在哪個位址、什麼方位，每一戶都不曾遺漏，「每一間古厝都曾經承載著一家人的歡笑與苦淚，一間間的古厝就是一本實體的家族史。」

蔡樹木說，他想藉著古厝模型呼喚土地與歷史的記憶，重現家族生活其間嬉鬧生活的記憶，更想讓澎湖的年輕人可以了解這土地上生活人們的建築足跡，「這些出外的囝仔若是返來，看這些模型就知道拆掉的古厝以前是啥款。」蔡樹木說，每每一看到年輕人指著模型說這原來是長輩曾經居住的古厝笑容，「我就足滿足」。

蔡樹木打造的古厝模型甚至曾吸引日本遊客專程來參觀，他也教導學童如何用木片打造迷你牛車，模型堆滿家裡當作工作室的車庫，蔡樹木煩惱的是未來這些模型何去何從，他最希望未來有機關或是私人可以讓模型有空間展出，讓土地建築的歷史足跡能夠繼續傳承。