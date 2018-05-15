痛批499之亂 獨立總工會：撤換董事長、今晚不超時加班

高市獨立總工會理事長張緒中，痛批中華電信嚴重違反勞基法（記者王榮祥攝）

2018-05-15 10:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕中華電信499之亂今天是最後一天。高市獨立總工會偕同高市議會國民黨團今召開記者會，痛批中華電為富不仁、應立刻撤換董事長，並預判今天還會有超時加班情況，要求勞工主管機關務必嚴密徹查，確保中華電基層勞工權益。

本身是中華電信資深員工的高市獨立總工會理事長張緒中表示，中華電長期違反勞基法，他無法理解這麼大的公司、每年營收動輒超過450億元，卻屢屢帶頭違法，尤其中華電還有公股，如果政府不積極處理，其他民營公司跟著違法就不算稀奇。

他進一步質疑，這麼嚴重的違反勞基法事件，為何遲遲不見相關工會出面﹖直到高雄獨立總工會發聲，各地勞檢單位才出手。

獨立總工會除要求撤換中華電董事長外，也提出五點聲明，一、針對這次惡整消費者方案，主管機關應瞭解是否符合公平交易精神﹖二、勞檢機關應主動實施勞檢。三、勞動部應對電信業者全面勞檢，依法開罰並公佈違法業者。四、中華電信董事長鄭優、總經理謝繼茂應公開向消費者與員工道歉。五、中華電信應不限時間不限對象，延長499申辦期限。

今天除高雄獨立總工會出面力挺基層勞工，高市議會國民黨團由總召許崑源領軍，同樣對此亂象提出強烈批判。