499線上申辦遭質疑變相延長 中華電信：考量取件時間

中華電信申辦499專案最後一天，今天一早門市湧入申辦人潮。（記者方賓照攝）

2018-05-15 10:48

［記者簡惠茹／台北報導］中華電信499方案讓特定條件客戶可在今天前上網登記，5月31日前都可以到指定門市核證，遭質疑變相延長優惠時間，中華電信今天出面說明，今天確實是方案申辦最後一天，主要考量客戶取件時間才有此措施。

中華電信昨天在官網公布，NP攜碼、新申辦或3G升級4G的用戶，5月15日前可以上emome網站預填資料，辦理499或299方案，5月31日前再到指定門市完成核證就可以，不用搶搭今天末班車。

但是此措施一出，中華電信就遭質疑變相延長優惠方案，中華電信總公司行銷處副總林文智今天稍早出面說明，他指出，考量到NP的客戶需要到同業門市辦理，還有客戶領取SIM卡也需要作業時間，所以才有這項作法。

由於湧入門市辦理的人潮眾多，造成勞工超時工作已遭勞動局開罰，林文智強調，勞工權益公司會全力保障，人力調度也會做相關因應，這幾天大幅調動人力，各門市結束營業時間和員工情況都有多加注意，非常關心員工的上下班時間。

林文智指出，今天確實是499方案最後一天，今天各門市也沒有延長營業時間的措施。至於後續是否還會有促銷方案？他表示，市場是動態的，會留意後續市場變化。