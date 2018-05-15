幼稚園整班出國「遊學」費用曝光！ 家長：非貴族學校

網友直擊一整班幼稚園小朋友準備出國畢旅，事件曝光後，家長特別說明該校不是貴族學校，也有家長表示孩子在遊學回家後，會變得比較獨立。（圖擷自爆廢公社）

2018-05-15 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕昨有網友在臉書社團「爆廢公社」分享數名老師帶著一群幼稚園小朋友，在機場排隊等候去新加坡畢業旅行的照片，引發網友熱議；對此，有家長擔心校方被誤會，特地上網解釋這間幼稚園不是貴族學校，強調「小孩上課很開心，遊學也非強迫」。

據悉，這間幼稚園位於新北市土城區，該校每年都會與新加坡姐妹校舉辦遊學，希望能讓小朋友學習獨立，去交流完的小朋友回台灣後，還會頒發特別獎狀，且這趟遊學僅會有老師陪同，家長並不會隨行。

有孩子在該間幼稚園就讀的家長，指出「沒有父母陪同的小孩，面對老師是不敢造反的，不然不可能年年辦啊！」，至於遊學的費用為何，另名家長則回應「5天25000」；有媒體致電給該間幼稚園，園方婉拒受訪，低調表示「不方便回應」。

這團幼稚園小朋友在機場排隊的照片曝光後，令網友稱羨，「我們不一樣...嗚嗚」，也有人擔憂小朋友會不會在機上吵鬧，對此，則有乘客跳出來直言，「我跟他們同班機，小朋友還算有禮貌、不會很吵，老師蠻辛苦的」、「這群小朋友真的很乖，我也是同班機的旅客，沒有被吵到，也沒有任何脫序行為，而且沒有家長，只有老師一對多，超厲害的。」