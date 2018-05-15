管制75年 尖山埤私有保安林啟動分期分區解編

地方居民長期爭取尖山埤私有保安林解編，農委會副主委李退之表示，兼顧公益與土地正義，將展開分期分區解編作業。（記者王涵平攝）

2018-05-15 10:39

〔記者王涵平／台南報導〕地方居民長期爭取尖山埤私有保安林解編，農委會副主委李退之表示，兼顧公益與土地正義，將展開分期分區解編作業。

李退之今率林務局及嘉義林區管理處等相關人員前往尖山埤水庫上游現勘私有保安林，尖山埤水庫上方的保安林面積總計889公頃，其中私有地佔222公頃，民國32年劃為保安林主要是為了保護尖山埤水庫，供應新營製糖廠及蔗田灌溉使用，近年台糖結束製糖事業無需該水源灌溉蔗田，保安林編入目的已消失。

李退之表示，為解決私有保安林地主爭取的權益，運用調查數據併同現地狀況啟動審議，事實上，為顧及民眾生活必要，林務局於民國99年期間召開保安林解除審議委員會，針對既有道路、建物、公共設施等解除保安林，讓民眾日常生活能更加便利。

同時啟動私有保林地土地可利用限度調查，調查結果將作為後續私有保安林解除的參考。目前林務局依據土地可利用限度查定資料，交通狀況及便利性、土地與水庫集水範圍之距離、土地利用型態、私有保安林位置集中性等標準，已備妥相關資料，考量公益及私有土地正義擬定私有保安林分期分區解除處理之議。

林務局也在柳營區旭山村活動中心召開說明會，李退之與私有保安林權利人進行面對面溝通，除說明林務局初步擬定的私有保安林逐步解除規劃，同時，將參考納入民眾需求及兼顧保安林公益功能。

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