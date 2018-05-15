靖娟體檢氣墊樂園 無法可管恐隱藏危機

2018-05-15 10:36

〔記者林曉雲／台北報導〕515全國兒童安全日，靖娟兒童安全文教基金會今天舉辦「氣墊樂園好好玩 無法可管藏危機！？」記者會，夜市、校慶、百貨、甚至台北市政府等舉辦活動中常見的氣墊式遊戲設備，從104到107年、4年內已成長近5倍，但靖娟實際場勘發現，充氣式遊戲設備隱藏危機，問卷調查發現約有2成兒童曾因此受傷，不僅無固定、無防護，遊戲人數及管理人員也無限制，更嚴重的是，充氣式遊戲設備無法可管，呼籲政府加速修訂CNS檢驗標準、明定主管機關及罰則，以避免憾事發生。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，以家長守護兒童安全的立場，政府應該為家長及孩子們的遊戲安全努力把關。記者會中，台灣家長教育聯盟、台北市福星國小及附設幼兒園、福星國小家長會、台北市公私立國小校長協會，也與靖娟基金會一同對政府提出4點訴求：國家標準速制訂、技術人員納管理、主管機關須明訂、保護孩童遊戲權。

今年4月間，靖娟基金會針對全國22縣市國小進行問卷調查，回收2175份。結果發現，家長曾帶孩子使用過充氣式遊戲設備頻率高達6成（63.9％）以上，且有2成（21.4％）孩子曾因使用充氣式設備受傷，最常發生的受傷原因為推擠受傷（71.8％）、其次是地面沒有防護導致跌傷（35.5％）。

在設備的安全管理方面，僅近2成（19.4％）家長表示，每次使用的設備有限制乘載人數或有工作人員協助，另外只有25％的家長表示，設備具足夠的充氣量，反觀顯示相關設備無論安全與管理層面都大有疑慮。

靖娟基金會針對6都的充氣式設備活動進行實地勘查，抽檢23個活動發現，相關設備可歸納出四大危險類型：1、無固定型：設備隨意綁在樹上或充氣後無固定直接放在地面上，有被風吹翻或傾倒危機；2、無防護型：入口或敞開的四周無舖設防護墊，甚至防護墊與設備中間脫開，恐導致孩子跌落撞傷；3、無管理型：現場無任何工作人員管理，也未限制使用人數，孩子使用設備時互相踩踏、推擠受傷；4、充氣不足型：充氣設備鼓風機無圍欄加以防護，若鼓風機被破壞，恐導致設備充氣不足塌陷，造成孩子被厚重布料蓋住窒息或滑落骨折。

林月琴表示，政府目前仍未對充氣式遊戲設備立法管理，亦無明確的主管機關，難道非得發生「新竹飛天椅摔落事故」，才能讓政府面對應該管理的事實？希望政府能立法管理，並定期抽檢遊戲設備，以避免孩子在遊戲時置身危險環境。