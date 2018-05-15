獨家》499之亂 高市24家違規罰百萬 勞工局被酸雷大雨小

中華電信499之亂，高市勞工局針對旗下28家直營服務中心勞檢，竟然僅4家守法，24家違規共罰100萬，被質疑雷大雨小。（記者黃良傑翻攝）

2018-05-15 10:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕中華電信499之亂，高市勞工局針對旗下28家直營服務中心勞檢，竟然僅4家守法，24家違規的項目都是「正常工時連同延長工時超過12小時」，違規情形嚴重，決定開罰100萬，另宏華國際也隨中華起舞，違反工時規定，同步開出百萬罰款。

中華電信守法的直營店4家，分別為仁武、甲仙、鳳山、九曲堂直營服務中心，其餘28家全違反勞動條件，但百萬罰款對中華電信猶如鳳毛麟角，每家店只分擔4萬1667元罰款，不免令人懷疑勞工局「雷聲大雨點小」，勞工局解釋礙於行政法規限制，即直營分店需視為同一家事業單位。

高資費老客戶抱怨，勞工局看似開罰百萬，很有魄力決心，事實卻不然，建議應對24家違規店，每家開罰百萬，若一次罰2400萬元，才對得起中華電信勞工，才真正有遏阻力，否則等同變相鼓勵另4家良店也來違規。

勞工局強調，今天是「499優惠」活動最後一天，勞檢人員仍不會鬆懈，會持續稽查勞檢，今天若再查獲違規，會再開罰百萬元；勞工局於昨日再度派員到武慶等門市稽查，發現勞工超時工作情形未改善，讓勞工正常工時連同延長工時超過12小時，置勞工於過勞之風險，依法裁罰100萬元。

此外，勞工局就目前所取得事證，發現由宏華國際承攬的中華電信三多服務中心於限期方案期間，也有多日使勞工正常工時連同延長工時超過12小時，同時裁罰宏華國際100萬元。