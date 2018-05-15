「499之亂」最終日 中華電信9：30說明後續處理

2018-05-15 09:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕引發電信業大亂鬥的499吃到飽方案，今天進入申辦最後一天，中華電信9:30舉行記者會說明方案後續處理情形。

中華電信數日前率先宣布，499吃到飽資費搭配母親節檔期開跑，當時遠傳及台灣大哥大也同步跟進，民眾擠破頭搶辦也出現許多亂象，被稱為「499之亂」，同時也引發許多勞工權、顧客權益的爭議。

499吃到飽資費申辦期限到今天，各家業者均無意延長申辦期限，中華電信稍早則宣布，將針對後續作業方式，於9時30分召開記者會向大眾說明。