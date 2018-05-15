一查不得了！日客退房留精緻手繪圖謝台灣 網喊：快裱框收藏

一名日本遊客造訪台灣，離開下榻民宿前，留下一張繪工精湛的漫畫。（圖翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

2018-05-15 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕揪甘心！一名自稱在民宿工作的女網友表示，近日一名日本遊客退房後，留下一張感謝台灣的親筆繪製圖，沒想到一查卻發現對方大有來頭、疑似為知名漫畫家「颯田直斗」，忍不住興奮地分享在臉書社團「爆廢公社」，其他網友見狀驚呼力勸，「快拿去裱框！」

該名女網友指出，一名日本人入住她工作的民宿，但她並沒留意到什麼特別之處，沒想到隔天退房後，對方在留言板上留下一幅畫工精湛的手繪漫畫，「瞬間目光被這幅畫吸引住，好厲害」，並在右下角署名「颯田直斗」（Naoto Satta），一查不得了，他是一名畫「巫女」漫畫出名的作家，台灣也有出版他的作品，網路上「還有很多他繪畫教學的影片」。

女網友貼出的照片顯示，兩名「卡哇依」的神祇，一臉滿足地正在大啖熱呼呼的美食；左上角以斗大的字體，註有「台灣飯好吃」，配上兩個驚嘆號加強語氣與誠心；兩側則以瑰麗的中文筆跡，寫下「天照皇大神」（基隆、瑞芳、淡水、南投、嘉義、宜蘭、羅東與蘇澳神社）以及「豐受大神」（桃園、中壢與竹南神社），彷彿在替台灣祈福，保佑農作豐收、守護人民的食衣住及平安。

女網友感動地說，謝謝颯田老師喜歡台灣，她對漫畫雖然沒有特別研究、了解，「但真心謝謝您光臨我們的民宿，並留下這麼棒的作品」。許多網友也在貼文下方留言，驚呼「畫的真好」、「超級酷的」、「好棒喔！表框收藏」、「傳家寶」、「好幸運！羨慕」、「要記得放防潮箱，真跡很珍貴的」；還有人私訊女網友「有沒有要賣」，她則回「要留作紀念，沒有要賣啦」。