把「七桃」戾氣化為藝術 這區公所有special畫展

更生畫家劉嘉國（右）耗時八個月完成的大型神像畫作。（記者王俊忠攝）

2018-05-15 08:47

〔記者王俊忠／台南報導〕以更生人為成員的中華更生人藝術推廣協會，受邀到台南市南區公所舉行「耕心畫展」，協會理事長劉嘉國表示，此次多位更生人藝術家首次在南區公所展出45幅畫作，希望社會大眾前去觀看、了解更生畫家內心的轉換歷程。南區區長朱棟感謝這畫展讓公所服務空間增添藝術氣息。

此次畫展有中華更生人藝術推廣協會理事長劉嘉國與甘育傑、李家、黃銀呈、張聖等多位更生畫家展出各自畫作，包含風景、靜物、原住民系列、神佛畫像等，除了油畫，也有壓克力、素描、國畫，作品畫功細膩、生動，具有很高藝術價值。

劉嘉國表示，受刑人入獄後，在監所用心指導下學會多項技能，尤其藝術創作方面，讓受刑人發掘自己藝術潛能，進而沉浸於藝術創作。但當他們回歸社會後，卻沒有舞台讓更生人發揮，也沒有相關機構輔導，他因此創立中華更生人藝術推廣協會，協助更生藝術家定期辦藝術聯展，讓社會能重視更生人藝術創作與天份，以得到大眾支持，使更生人融入社會、能謀得正常穩定工作，不再重蹈過去覆轍、成為社會問題。

朱棟說，南區公所廳舍開闊，很適合規劃藝術展場，「南區藝術空間」首場展出就邀請到更生藝術家分享畫作之美給洽公民眾，完成佈展後許多民眾進到公所、不禁讚嘆畫作精美，不論是氣勢磅礡的老鷹，還是幽靜風景、多元原住民圖騰與莊嚴神佛畫，都讓人讚嘆不已，還有人問「這真的是用畫的嗎？太漂亮了！」。

耕心畫展展出期間為即日起至6月30日，歡迎民眾到南區公所欣賞高水準的藝術創作。