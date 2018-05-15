跨部會諮詢會議：管違法赴中兼職 中研院、台大無力實查

管中閔遭舉證在中國廈大被列碩博士班課程指導教授，涉及違法兼職兼課；台大校方卻坦言無法實質查證，只能依據廈大回函認定沒有兼職。（取自廈大官網）

2018-05-15 07:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大遴選校長選出台大教授管中閔，卻被檢舉違法兼職；教部4月10日與25日召開二次跨部會諮詢專案小組會議蒐羅意見，昨日部分會議紀錄外流而曝光，顯示管中閔任職中研院期間申請赴中23次，主要演講、開會、考察等，對於有無兼職兼課？中研院則坦言無力做事實調查。台大校方也坦言，管中閔在台大申請赴中34次，實際赴中33次，但台大財金系也無法實質調查或判斷有無在中國兼課兼職，只能以廈大回函作判定。

台大校長遴選案爆爭議頻傳，管中閔不僅遭檢舉涉及違法台灣大兼職，更遭檢舉到中國廈大違法兼職兼課；教育部4月邀集法務部、陸委會等相關部會及專家舉行諮詢會議提供意見參考。而後教育部做出退回台大遴選案的決議，會議紀錄則因遴選案尚在進行中而列機密，明年五月才會解密。

國民黨立委昨要求紀錄解密，雖遭立法院教委會否決，但教育部被迫提供立委參閱，昨午隨即傳出有部分文件流出。而其中顯示中研院及台大都其實只能要求人員填表申請赴中，但赴中有兼職兼課？都無法實質調查，顯示兩岸學術交流有很大黑數。

中研院：管赴中未申請兼職

中研院代表在會中表示，管在中研院任職期間有23筆赴中申請，短則3天，最長11天，前往北京、南京、武漢、上海、廈門等，事由為參加演講、開會、訪問、考察等，並無申請兼職兼課，而中研院只能信任同仁填寫的資料，對於管遭檢舉被列廈大碩博士班指導教師等，則無能力實質調查赴中申請與實際活動是否名實相符。

台大：只以廈大回函判斷

台大代表則表示，管在台大期間共申請赴中34筆，申請目的是參與國際會議、講學、訪問等，申請程序符合規範。但有關管在廈大等被列碩博士班導師、課程教師等案情，台大代表坦言，主要是請管理學院和財金系查證，而院系發文廈大，得到說明「未授課、未致酬、未指導學生論文」等回應；至於廈大官網等兼課事證資料，「所提內容詳情與真實性如何，本校財金系無法調查也無從判斷。」

陸委會與會官員質疑，赴中兼職的查證，絕不能單憑廈大、國台辦等說法，就片面相信當作事證；他自己曾在學校當過主秘，曾發現有教授在兩岸專職，當時有派員親自赴中調查，蒐集資料、罪證確鑿，讓當事人百口莫辯。針對管的赴中兼職，建議應依法落實調查，必要時派員赴中實地訪查，好完備行政調查程序。

與會學者也認為，從學術角度思考，管的CV（個人介紹）中有列出赴中兼職，當事人就難以否認，且中國的博士生導師並非一般人可擔任，需經某程度認可。而台大調查結果，部分是無法調查，部分則是無法判斷真偽，卻就結論說檢舉都非事實？這種回覆不合理。

與會官員及專家學者也多質疑，許多違法兼職的疑點，應請管中閔本人說明，但中研院及台大校方都未約談，調查不足。

與會者討論認定，管赴中兼職案，必要時應作跨單位實質調查，但調查需耗費時日，而台大校長遴選爭議迫在眉睫，因此建議教育部先就企業兼職及遴選程序明顯已有的違法事證及程序瑕疵進行適法性處理。會議也建議教育部，應藉此機會，重新研擬台灣學者赴中的相關規範與作為。