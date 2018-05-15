05/15 各報重點新聞一覽

大愛電視台新戲「智子之心」僅播出兩集，大愛就主動下架；圖為5月9日「智子之心」上檔記者會，左起為女主角廖苡喬、男主角邱凱偉。（資料照）

2018-05-15 06:37

自由時報

中國認為情節涉美化日軍… 大愛新戲2集下架

大愛電視台上週推出新戲「智子之心」，外傳中國認為其中描述日治時代的情節，有美化日軍之嫌，國台辦還主動「關切」，當時大愛否認此事；沒想到，過一個週末，大愛就主動腰斬僅播出兩集的該劇，大愛指該劇有戰爭場面，與該台宗旨不符，否認與中國有關。

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新南向台廠最大訂單 印度72億接氣站 中鼎得標

印度最大港口集團阿達尼（Adani）昨宣佈，在印度東岸港口達姆拉（Dhamra）的天然氣接收站工程，由台灣中鼎工程拿下，合約金額二．四億美元（約七十二億台幣）；這是蔡政府推動新南向以來，台廠拿到的最大訂單。替中鼎穿針引線的外貿協會董事長黃志芳表示，正全力促成印度的「台灣石化園區」，若國內石化業上下游能共同前往，產值將從百億美元起跳。

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轉診落實 給付加碼 最快7月上路

衛福部除要求醫學中心、區域醫院從今年第三季起門診量逐年減量二％，以改善民眾小病擠大醫院現象，健保署上週開會更決定強化醫院轉診誘因，新增三項給付，包含下轉與回轉可獲發放轉診費四百至五百元、上轉則補助約兩百至兩百五十元，接受轉診的醫院還可獲門診診察費增加補助兩百元，新制最快七月上路，希望醫院轉診案件可增一至兩成。

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蘋果日報

日本直擊 已婚殯葬大亨 飯店女王 豪奢愛之旅

5月9日下午，造型典雅的日本知名旅遊勝地由布院車站，造價超過台幣9億元的豪華旅遊列車「九州七星列車」緩緩駛進車站，一對穿著休閒的中年男女走出最高級的第7車廂，兩人舉止優雅、加上女子外型亮眼，月台上乘客紛紛把目光聚焦在兩人身上。

護34萬打工族 基本時薪變150

34萬打工族明年可望加薪了！行政院昨宣布，擬將基本工資時薪由現行140元調為150元，若無意外，最快可望明年1月實施。

聯合報

政院5藥方救低薪 但一席話惹議 「移工拉低平均薪資？」

民進黨政府執政滿兩周年前夕，行政院長賴清德昨天宣布，針對一萬六千名公務機關月薪低於三萬元的派遣或臨時工，明年起加薪至三萬元，預估將需九億六千萬元經費，盼政府帶動、激勵企業加薪；此外，今年第三季要討論的基本時薪，可望從一百四十元調至一百五十元。

拔管 跨部會議內容曝光！

教育部「拔管」爭議延燒。教育部將二次跨部會會議內容列為機密文件，但據知情人士轉述，二次會議中跨部會小組成員最早聚焦管中閔赴大陸兼職疑義，亦提到論文抄襲爭議，但均無法提出具體事證，在法務部主張下，攻管矛頭才逐漸轉向「兼任台灣大哥大獨董」爭議。

中國時報

政府派遣工加薪 地方喊窮不跟進

行政院長賴清德昨宣布行政院所轄各部會，包含公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人等四類的派遣及約聘雇人員將加薪到3萬元，各地方政府表示，若以4萬名臨時人員、每月薪水增加6000元計算，每年約須增加20多億元預算，地方政府如要跟進政院的加薪政策，希望中央全額補助，否則將造成地方財政壓力。

推文稱將和習近平共同努力！川普髮夾彎 中興通訊解禁有望

中美第二輪貿易談判本周將在華府登場。值此關鍵時刻，美國總統川普13日突然在推特接連發文，為貿易戰降溫。川普說，他和中國國家主席習近平正共同努力，讓中國電信大廠中興通訊迅速恢復營運，中國有太多的工作流失，美商務部已接獲處理這件事的指示。受到川普對中興禁令軟化的利多刺激，美股道瓊昨早盤大漲逾百點，挑戰「8連紅」紀錄。