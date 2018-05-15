熱到下週！高溫上看34度 下週二鋒面報到變天

今日各地為多雲到晴天氣，白天溫度持續偏高，下週二將有一波鋒面抵達台灣。（資料照）

2018-05-15 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地為多雲到晴天氣，白天溫度持續偏高，各地高溫都在31至32度以上，西半部更有可能來到33、34度，中午前後紫外線指數容易達到過量級或危險級，民眾中午外出時應做好防曬準備。

今日東半部不定時會出現局部短暫陣雨，午後除了各山區外，北部平地也會出現短暫雷陣雨機會，另外，馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度，有交通往返需求的民眾請注意航班資訊。今日空氣品質部分，北部為橘色提醒，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及馬祖、澎湖為普通，花東及金門良好。

未來一週內（16日至21日）受太平洋高壓影響，天氣悶熱、陽光強，各地大多為多雲到晴，降雨主要來自午後熱對流所產生的短暫雷陣雨，另外東半部不定時會有局部短暫陣雨。22日至24日將會有鋒面接近，天氣轉為不穩定，加上時序進入梅雨季及汛期，若鋒面在台灣附近時易有強降雨等劇烈天氣發生。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 33 26 ~ 33 27 ~ 32 25 ~ 31

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）