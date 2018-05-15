台灣之光！小將王兆宜、李冠儀奪世中運女網雙打金牌

鳳山商工網球小將王兆宜（左二）奪下世界中運會女子網球雙打金牌，校長鄭越庭（右二）肯定她的努力。（記者陳文嬋攝）

2018-05-15 01:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市網球小將鳳山商工學生王兆宜、正興國中學生李冠儀，2人代表台灣出國比賽為國爭光，奪下世界中學生運動會女子網球雙打金牌，堪稱是台灣之光。

王兆宜、李冠儀搭檔默契十足，一路過關斬將，尤其王兆宜爆發力十足，以手臂發球力道強勁，網球旋轉、跳動特別高，壓制對手難以接招，再找機會上網攻擊，不讓對手有機會思考，搭配全方位攻擊，成為克敵制勝的關鍵，奪下網球女子組雙打金牌。

王兆宜表示，地主摩洛哥隊是強勁對手，其中1名對手高達180公分，比2人高出半顆頭，且發球速度很快，令2人備感壓力，比賽前一度很緊張，2人靠著搭檔默契十足，加上戰術運用得宜，不斷發球攻擊搶分，合體發揮最佳戰力，一路領先打敗對手。

值得一提的是，王兆宜出生體育世家，父親王銘揚是大學排球教練，母親林美娟曾是網球聯邦盃國手，退休後也任職大學，她對網球有興趣，從小二開始練球，以成為職業選手為目標，小四開始參加比賽，是國內外比賽的常勝軍。

她在教練潘宗欽指導下，每天努力練球8小時，14歲代表台灣進軍國世界少年運動會，更榮獲關島青少年網球賽單打及雙打冠軍，這次與正興國中學生李冠儀進軍摩洛哥，奪下世界中學生運動會。

王兆宜指出，她自我要求高又力求完美，曾因挑戰更高層級受阻，努力1年無法自我突破，一度萌生放棄念頭，但在師長及家人鼓勵下，從基本功重新練起，建立自信心、找回球感，才發現把輸贏看太重，壓力大反成為自我束縛。

王兆宜說，經過這次比賽歷練，她認為台灣選手的球技，不輸給國際頂尖選手，出國比賽累積經驗，只要克服心理障礙，有信心就贏了一半，將力拚世界第一；李冠儀今年也考上鳳山商工，預計7月中旬報到，2人將持續搭檔為國爭光。

鳳山商工校長鄭越庭表示，鳳山商工培育許多優秀選手，黃琮豪榮獲國際青少年網球錦標隊男子雙打冠軍，王兆宜、李冠儀今年奪下世界中學生運動會女子網球雙打金牌等，政府應重視體育教育，挑選重點學校培訓，成為選手有力後盾，沒有後顧之憂。