兩大郵件加密軟體有漏洞 恐易遭駭客入侵

2018-05-15 00:22

〔中央社〕歐洲研究人員發現，PGP及S/MIME這兩種郵件加密軟體出現漏洞，易被駭客入侵。由於PGP及S/MIME使用者眾多，他們呼籲立即停用並移除相關軟體。

路透社報導，PGP及S/MIME可支援廣受外界使用的Microsoft Outlook和Apple Mail電郵系統，德國明斯特（Muenster）和波洪（Bochum）以及比利時魯汶（Leuven）的大學研究人員發現，PGP及S/MIME的編碼法出現漏洞，而且目前沒有可靠的修補程式。

美國數位權利倡議團體「電子邊疆基金會」（Electronic Frontier Foundation）表示，PGP及S/MIME的漏洞，會對電子郵件通訊構成「立即風險」，包括讓舊信件的內容曝光。

若要傳送的訊息含敏感內容，電子邊疆基金會建議民眾，暫時改用安全的通訊應用程式Signal。

曾踢爆美國國家安全局（National Security Agency）監控大眾的吹哨人史諾登（Edward Snowden）等人原本鼓吹，使用PGP（Pretty Good Privacy）郵件加密軟體，以保障通訊安全。

史諾登曾是美國國安局承包商的僱員，他揭露國安局的監控無所不在後，潛逃至俄羅斯。