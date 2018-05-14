499之亂 神腦人員過勞昏在門市內 幸送醫已清醒

2018-05-14 23:24

［記者陳彥廷／屏東報導］499之亂引發全台電信從業人員的大加班，電信門市外有喪屍潮內有過勞工作人員，屏東枋寮鄉的中華電信門市，日前才因過生日分享蛋糕成為499之亂中的一絲暖流，剛剛卻傳出有神腦人員因為加班在連日操勞中直接昏倒在櫃檯內，神腦人員卻只能透過匿名臉書粉絲專頁為自己發聲，在勞檢剛剛罰完中華電和宏華後格外諷刺。

臉書專頁《靠北電信業奧客》今晚匿名貼上1張照片，只見1名神腦人員因連續數天加班，且連週六都要上班，體力不支倒地，一旁還有救護人員替他量血壓，且連擔架都準備好了，所幸在送醫後已然清醒，現正在靜養中。

本報日前就曾報導1名排隊時觀察申辦499及599比例的消費者表示，499與599比例約9比1，這波499之亂裡因599購機約折扣不高，不少人視為「盤」價，申辦者付之闕如，但神腦人員卻得站著招呼顧客陪加班，或是介紹手機，直到最後1位顧客離開才能休息，實在為他們感到相當委屈。

「真的發生事情了！！」該粉專貼文指出，在新聞大肆報導中華電信、宏華如鐵門壞了客人跟員工滯留門市、叫號機壞了用吼的、人員無法飲水用餐等，同在門市內的神腦業務也通通都遇過，現在這樣真的有人昏倒，實在令人非常難過，該粉專表示，神腦業務也是有熱忱想服務到每個人，但別在我們服務其他人時在旁邊該該叫，希望透過粉專為神腦發聲！

po文者也說到剩最後兩天，希望同仁加油，該用餐、廁所、飲水的生活所須還是得做，不希望又有同仁累倒了。

據了解，該名昏倒的神腦工作人員送醫後所幸已經清醒，家人感謝大家關心，也請大家這幾天先讓他靜養。