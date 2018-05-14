台南5大平埔西拉雅夜祭 北頭洋阿立祖夜祭復辦20年

北頭洋「阿立祖夜祭」的牽曲。（記者楊金城攝）

2018-05-14 23:06

〔記者楊金城／台南報導〕台南市五大平埔西拉雅夜祭中，最先登場的是佳里蕭壠社北頭洋阿立祖夜祭，今（14）日凌晨在拜豬還願後舉行牽曲、下午舉行「三向」祭祖靈後結束，讓人一窺西拉雅夜祭的神秘和緬懷祖靈祈求庇佑的意涵。

台南市五大西拉雅夜祭，指的是北頭洋、白河六溪、東山吉貝耍、隆田復興宮、大內頭社等夜祭。每年農曆3月28日的北頭洋「阿立祖夜祭」是最先舉辦的西拉雅夜祭，其它夜祭在農曆9月間舉行。

台南市代理市長李孟諺參加北頭洋阿立祖夜祭，他說，北頭洋夜祭復辦至今滿20年，蕭壠社北頭洋發展協會舉辦阿立祖夜祭活動，除了祈求祖靈的保佑，也希望族人和年輕一代能夠了解和繼續傳承西拉雅族的文化。

北頭洋阿立祖夜祭在請壺為阿立祖安祖靈祭拜、進行獻豬禮（點豬）、翻豬禮後，今天凌晨近2點再進行牽曲，為祖靈獻唱和祈福，下午族親再擔飯菜祭拜祖靈稱為「三向」禮。

值得一提的是，現有北頭洋平埔文化園區未來將規劃第一座西拉雅文化的「北頭洋飛番文化園區」。

李孟諺說，北頭洋飛番文化園區整體規劃已完成，今年將先以兩百萬經費，進行初步環境營造與登山步道整理，後續5年計畫包括望高寮、荷蘭井等遺址，也會逐年整理並加以保存，盼讓各地民眾能夠來到文化園區，深入了解西拉雅族先民的故事和文化。

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