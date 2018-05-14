全球蔬果展今年首次移師中國 高雄水果搶頭香

全球蔬果展今年移師中國，高雄水果進軍搶頭香。（記者陳文嬋翻攝）

2018-05-14 22:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕號稱全球最大的第一屆「中國蔬果運銷展」（China Fruit Logistica）今天在上海登場，高雄市政府農業局率領6家農民團體挺進搶市，主打「高雄首選」、GLOBAL G.A.P.雙認證，提升高雄農產品國際競爭力，帶領農民走向國際、翻轉農業。

「中國蔬果運銷展」是由德國柏林商展公司打造，是「德國柏林國際蔬果運銷展（Fruit Logistica）」及「亞洲國際蔬果運銷展 （Asia Fruit Logistica）」在中國的姐妹展，以生鮮蔬果為主，根據海關出口統計，自2013年起中國已成為台灣主要農產品最大市場，出口值高達9億美元，且每年呈現正成長，去年更突破10億美元，也是高雄水果主要出口國，包括芭樂、鳳梨、金煌芒果及蓮霧受歡迎。

農業局推出大樹鳳梨、旗山香蕉等，其中鳳梨是近年中國的新寵水果，全台去年鳳梨出口量達2萬7千多噸，大樹冠瀧果菜合作社與月光山蔬果運銷合作社以金鑽鳳梨參展，香甜多汁與細緻口感風味獨特，吸引許多中國貿易商青睞，品嘗後讚不絕口，表達採購意願。

型農郭泰呈返鄉接掌家族事業，經營旗山果菜運銷合作社耕耘香蕉外銷市場近50年，是台灣3大出口香蕉貿易商之一，他提高香蕉產業價值，著手研發香蕉加工品，從青香蕉提煉出抗性澱粉，加上擁有日本專利技術的益生菌，開發圓芳輕纖盈健康產品，為傳統香蕉產業轉型，未來將製作香蕉果乾及抹上巧克力的香蕉餅乾休閒食品，將多元香蕉產品行銷國外。

農業局簡任技正陳瑩蓮表示，過去市府參加以農產加工品為主的食品展，這次挺進國際蔬果展，具有調節國內產量的功能，對於穩定產銷有很大幫助，透過展銷平台認識更多生鮮通路，讓高雄水果搶頭香搶攻中國市場。