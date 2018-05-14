台灣第一香造價百萬王船進水出澳 台南西港香升帆待發

今年戊戌香科王船「慶安六十六號」。（記者楊金城攝）

2018-05-14 22:30

〔記者楊金城／台南報導〕有「台灣第一香」稱譽的國定民俗「西港刈香」，今年戊戌香科王船「慶安六十六號」今在西港慶安宮舉辦王船進水出澳儀式，也就是下水典禮，象徵王船升帆待發。

西港香因遶境五角頭九十六村庄範圍最大、保存曾文溪流域完整王船醮祭典和陣頭文化而有「台灣第一香」稱譽。王船出澳後，再來就是5月31日請媽祖、6月1日起遶境「三日香」、6月4日送王（燒王船）。

慶安宮戊戌香科王船「慶安六十六號」的龍骨長9尺7寸2分，比上科稍長些，今年船長32台尺6寸、船寬8台尺、船高13台尺9寸5分、中桅高24台尺5寸6分，空船重約1.5公噸。由聞名的王船師父林良太帶領團隊承建，造價一百多萬元。

今天王船進水出澳儀式，由慶安宮副主委徐松淮、總幹事方一峰、五大會首、旗牌官、王船長呂昇曉、王船大副陳富安、二副李清田和委員等人，先行參拜王船廠官、王船後，以取自曾文溪的溪水向王船船身潑灑，象徵王船順水，還將王船向前拖行三台尺，代表王船出澳，再下錨。

方一峰說，西港香每3年1科，戊戌年香科是西港香第79科，建造王船是第66艘，王船出澳後，戊戌年香科五朝王醮典將在5月31日請媽祖後展開最重要的遶境、送王儀式，在送王前信眾可到慶安宮購買添載包上王船祈福。

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王船下錨。（記者楊金城攝）

王船進水出澳、下錨。（記者楊金城攝）

慶安宮總幹事方一峰指的就是戊戌香科王船「慶安六十六號」。（記者楊金城攝）